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رياضة

أول لاعب إفريقي يفعلها، برشلونة يدخل جيراسي تاريخ دوري أبطال أوروبا

الغيني سيرهو جيراسي،
الغيني سيرهو جيراسي، فيتو

مباراة برشلونة بروسيا دورتموند، ودخل الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند، التاريخ من أوسع أبوابه بعد الهاتريك الاستثنائي أمام برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز بروسيا دورتموند على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء الثلاثاء لكن ذلك الفوز لم يكن كافيًا لدورتموند، حيث كان قد خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 0-4، ليتعرض فريق جيراسي للإقصاء من البطولة القارية بعد الخسارة 3-5 في المجموع.

 

جيراسي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح سيرهو جيراسي أول لاعب أفريقي يسجل هاتريك ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

كما بات جيراسي اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف ضد برشلونة في نسخة واحدة من البطولة، حيث أحرز 5 أهداف في شباك الفريق الكتالوني هذا الموسم 2024-2025.

وحمل سيرهو جيراسي أيضًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب إفريقي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

 

سيرهو جيراسي يتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا

ورغم وداع البطولة، فإن هاتريك جيراسي جعله ينفرد بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا حاليًّا، تحت أنظار أقرب ملاحقيه؛ رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي برشلونة.

واعتلى صاحب الـ29 عامًا عرش الهدافين رافعًا رصيده إلى 13 هدفًا، ليتفوق على رافينيا الذي سجل 12 هدفًا، وروبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ11 هدفًا، في الوقت الذي يحتل فيه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

ولا يزال بإمكان رافينيا وليفاندوفسكي وكين الصراع على لقب هداف البطولة القارية، في ظل استمرارهم في المنافسة مع أنديتهم، في الوقت الذي توقف فيه رصيد الهداف جيراسي عند 13 هدفًا.

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