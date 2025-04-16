الأربعاء 16 أبريل 2025
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رياضة

رئيس لجنة التظلمات يحدد موعد جلسة حسم أزمة انسحاب الأهلي

واقعة انسحاب الأهلي
واقعة انسحاب الأهلي أمام الزمالك، فيتو

لجنة التظلمات، أكد المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لم يتم إصدار أو مناقشة أي قرارات في مباراة الأهلي والزمالك، وما زلنا في مرحلة الاستماع والنظر في الأوراق المعروضة من الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

 

تقديم موعد اجتماع لجنة التظلمات 

وكشف مسؤولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه سيتم تقديم اجتماع اللجنة والذي كان مقررًا له يوم 24 بسبب الإجازة الرسمية للدولة في هذا اليوم، على أن يتم تقديم الاجتماع يوم 22 أو 23 وهذا ما سيتم حسمه اليوم.

لجنة التظلمات، فيتو
لجنة التظلمات، فيتو

قرارات لجنة التظلمات في آخر اجتماعاتها

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة والتي شهدت انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك، ومعاقبته بخصم نقاط المباراة.

وقررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

كما أكدت تأجيل القرار لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

وصرحت اللجنة لكل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

 

مطالبات من رابطة الأندية 

وأشارت اللجنة إلى طلبها من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

وصدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوي والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

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