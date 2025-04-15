أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حريق هائل يلتهم مغالق الخشب في عزبة الورد بالشرابية (فيديو)

نشب فجر اليوم الثلاثاء، حريق هائل في مغالق للأخشاب في عزبة الورد بمنطقة الشرابية، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء.

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

اليوم، مباحثات مصرية كويتية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

نصيب الأسد لقطر والجزائر وعاشور لحفظ ماء الوجه، قائمة الحكام العرب في مونديال الأندية

استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ12 حكمًا عربيًّا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، رياح وبداية ارتفاع في درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء.

النفط يرتفع مع احتمال استثناء السيارات من رسوم ترامب

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية تحسبا لانخفاض الإمدادات الإيرانية.

الأهالي لنائبي الشرابية والزاوية: عايشين في رعب أولادنا اتخنقوا وده الحريق الرابع (صور)

وصل النائبان عمر وطني، والنائب إيهاب العمدة، نائبي دائرة الشرابية والزاوية بمجلس النواب، لمتابعة الحريق الهائل الذي نشب بمخزن الاخشاب بحي الشرابية وسط تواجد قيادات تنفيذية وأمنية للمتابعة السيطرة علي الحريق.

واشنطن تحذر بكين: رسوم ترامب ليست مزحة

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه لا يوجد سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني رغم التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية.

برشلونة في مهمة الحسم ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يلتقي برشلونة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد 5 ساعات رعب، السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية

بعد ما يقرب من 5 ساعات نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخزن الأخشاب بالشرابية وتحاصر النيران بجهود مضنية مع وجود احتياطيات أمنية لمراقبتها لعدم تحددها مرة أخرى.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتي دوري أبطال أوروبا

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

ويتكوف يكشف عن شرط صعب لإبرام اتفاق مع إيران، هل توافق طهران؟

قال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد.

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” مساء اليوم الثلاثاء على قناة يوتيوب.

بـ 7.41 مليار دولار، أمريكا تزود إسرائيل بشحنة قذائف جوية ضخمة لقصف غزة ومواجهة إيران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي بصدد استلام شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة الجوية من الولايات المتحدة.

وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيانين اليوم عن الموازنة الجديدة وخطة التنمية

يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

عاصفة ترابية خانقة تضرب العراق، 1800 حالة اختناق وتعليق مؤقت للملاحة الجوية(فيديو)

نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو قالت عنه أنه لعاصفة ترابية خانقة ضربت دولة العراق.

وسط تأثر العروس، لحظة بكاء أحمد زاهر في عقد قران ابنته ليلى وهشام جمال يتدخل (فيديو)

دخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء لحظة عقد قران ابنته ليلى، والفنان هشام جمال، الذي شهد عليه الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

سقوط صخور وأفيال تحمي صغارها، لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات جنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى سقوط الصخور على الطرق الريفية خارج سان دييجو.

بعد تمردها على ترامب، تجميد 2.2 مليار دولار من منح جامعة هارفارد

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح المقدَّمة لـ جامعة هارفارد، بعد رفض الجامعة طلبًا لتغيير سياساتها.

بدءا من اليوم، المحامين تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء يمتنع توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.

اللقطات الأولى لحريق مصنع المراتب بالمحلة ومصرع طفلين شقيقين وإصابة 7 آخرين (فيديو)

حصلت فيتو على أول فيديو للحريق المروع الذي اندلع داخل أحد مصانع المراتب بالمنطقة الصناعية في دائرة قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة 7 أشخاص آخرين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

ضربوه أثناء عزاء إبراهيم شيكا، بلوجر يحرر محضرا ضد مشاهير من التيك توك

تلقى رئيس مباحث العجوزة بلاغًا من بلوجر شهير يدعي “موحا الحراق” ضد 20 شخصًا من مشاهير التيك توك بينهم عمر أوزا أثناء تقديمه العزاء في الراحل إبراهيم شيكا.

الليلة، باريس سان جيرمان ضيفًا على أستون فيلا "المتحفز" بدوري أبطال أوروبا

يستقبل أستون فيلا ضيفه باريس سان جيرمان في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل بسكة المحلة في طنطا بسبب غية حمام (فيديو)

شهدت منطقة سكة المحلة بمدينة طنطا، واقعة مؤسفة إثر اندلاع حريق في "غية حمام" تقع أعلى إحدى العمارات السكنية، ما أسفر عن تلف محتويات الغية ونفوق عدد كبير من الحمام، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

أول صور للشقيقين ضحيتي حريق مصنع المراتب بالمحلة الكبرى

حصلت فيتو على أول صور للطفلين الشقيقين، ضحيتي الحريق المروع الذي اندلع داخل أحد مصانع المراتب بالمنطقة الصناعية في دائرة قسم ثالث المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة 7 أشخاص آخرين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

شعبة الذهب عن شراء المعدن الأصفر: تريثوا حتى هذا الوقت

أكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت خلال الأسابيع الماضية تقلبات حادة، مدفوعة بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الدولي، وعلى رأسها التوترات التجارية بين القوى الكبرى.

الاعتداء بالضرب على ملحن مهرجانات شهير وسرقته بالإكراه في الهرم

حرر ملحن مهرجانات شهير محضرًا بالتعدي عليه وإصابته بجرح قطعي بذراعه، وسرقة هاتفين محمول منه بمنطقة شارع العريش بدائرة قسم شرطة الهرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.