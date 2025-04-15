الثلاثاء 15 أبريل 2025
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أخبار مصر

اليوم، مباحثات مصرية كويتية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل، فيتو

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الكويت في زيارة دولة وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

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