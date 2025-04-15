حريق هائل يلتهم مغالق الخشب في عزبة الورد بالشرابية (فيديو)

نشب فجر اليوم الثلاثاء، حريق هائل في مغالق للأخشاب في عزبة الورد بمنطقة الشرابية، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماده ومحاولة السيطرة عليه، كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

ونشر متابعون من سكان منطقة الشرابية على فيس بوك لقطات من الحريق وسط صياح وصراخ السيدات.

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