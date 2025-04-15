اللقطات الأولى لحريق مصنع المراتب بالمحلة ومصرع طفلين شقيقين وإصابة 7 آخرين (فيديو)

حصلت فيتو على أول فيديو للحريق المروع الذي اندلع داخل أحد مصانع المراتب بالمنطقة الصناعية في دائرة قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة 7 أشخاص آخرين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية، ووجود حالات وفاة وإصابات. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع طفلين شقيقين، هما: معاذ محمد أبو المجد (12 عامًا) وأحمد محمد أبو المجد (11 عامًا)





وأكد شهود عيان لموقع ڤيتو أن الطفلين كانا متواجدين داخل المصنع، حيث دخل أحدهما دورة المياه، ولحقت به النيران سريعًا دون أن يتمكن أحد من إنقاذهما، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصابات خطيرة بحروق من الدرجة الثالثة.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظةالغربية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنشآت المجاورة.

وتم نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد التقارير اللازمة، كما تم إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

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