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خارج الحدود

واشنطن تحذر بكين: رسوم ترامب ليست مزحة

وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فيتو

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه لا يوجد سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني رغم التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية.

وأشار بيسنت إلى إمكانية التوصل "في وقت ما إلى اتفاق كبير" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مشددًا في الوقت ذاته على أن "الرسوم الجمركية الإضافية ليست مزحة"، وفق "فرانس برس".

وردًّا على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، قال بيسنت في مقابلة عبر قناة "بلومبرج" التلفزيونية: "هناك اتفاق كبير ينبغي التوصل إليه مع الصين في وقت ما".

وأضاف الوزير الأمريكي: "ليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه".

وأكد الوزير الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع الصين سيكون أكثر صعوبة من التوصل إليه مع دول أخرى لأن "الصين هي أكبر منافس اقتصادي لنا وأكبر منافس عسكري لنا".

ويقف أكبر اقتصادين في العالم على حافة الهاوية منذ أن أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسومًا جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وردّت الصين على الولايات المتحدة بالمثل ممّا رفع نسبة الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145% والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى 125%.

وقال بيسنت إن الرسوم الجمركية الإضافية "ليست مزحة. وهذه مبالغ كبيرة. لا أعتقد أن أحدًا يريد أن تبقى الأمور على حالها".

وكان ترامب قد حذر الأحد من أن أي دولة "لن تكون بمنأى عن المخاطر" في مواجهة هجومه الجمركي، "وخاصة الصين التي تعاملنا بشكل أسوأ بكثير".

والإثنين، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ الحمائية "لن تؤدي إلى أيّ شيء".

وبمعزل عن الصين، قال وزير الخزانة الأمريكي إنّ المفاوضات الثنائية "ستتحرّك بسرعة" لحل النزاعات الجمركية.

وأضاف: "لقد تحدّثنا مع فيتنام الأسبوع الماضي، ومع اليابان الأربعاء، ومع كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل".

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