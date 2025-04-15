الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الليلة، باريس سان جيرمان ضيفًا على أستون فيلا "المتحفز" بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يستقبل أستون فيلا ضيفه باريس سان جيرمان في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى أستون فيلا الخسارة أمام باريس سان جيرمان 3-1 في جولة الذهاب بربع النهائي، ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من مباراة آرسنال وريال مدريد بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة مباراة  أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

 

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

 

وتقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

 

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان 

آرسنال 3-0 ريال مدريد 

برشلونة  4-0 بوروسيا دورتموند 

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استون فيلا ضد باريس سان جيرمان آرسنال وريال مدريد بوروسيا دورتموند ضد برشلونة بوروسيا دورتموند بطولة دوري أبطال أوروبا روسيا دورتموند ربع نهائي دوري ابطال اوروبا رشلونة دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

كاف يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجم ريال مدريد يستحوذ على نادي سوانزي سيتي

مدرب وست هام: مواجهة محمد صلاح فرصة للتعلم من أفضل لاعب في العالم

تشيلسي يتأخر أمام إيبسوتش تاون بهدفين في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البوري يواصل جنونه وانخفاض كبير في جمبري الغلابة

برشلونة في مهمة الحسم ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا

الأهالي لنائبي الشرابية والزاوية: عايشين في رعب أولادنا اتخنقوا وده الحريق الرابع (صور)

كراسة شروط شقق جنة وسكن مصر بالطرح الجديد (صور)

المفوضية الأوروبية تلوح بفرض الرسوم في وجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية