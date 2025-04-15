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النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل بسكة المحلة في طنطا بسبب غية حمام (فيديو)

حريق يلتهم غية حمام
حريق يلتهم "غية حمام" بطنطا، فيتو

شهدت منطقة سكة المحلة بمدينة طنطا، واقعة مؤسفة إثر اندلاع حريق في "غية حمام" تقع أعلى إحدى العمارات السكنية، ما أسفر عن تلف محتويات الغية ونفوق عدد كبير من الحمام، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

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وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أعلى أحد العقارات بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحريق نشب في "غية الحمام" الكائنة أعلى سطح العقار.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المبنى، مما حال دون وقوع كارثة أكبر. 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للكشف عن ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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