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حوادث

ضربوه أثناء عزاء إبراهيم شيكا، بلوجر يحرر محضرا ضد مشاهير من التيك توك

البلوجر موحا الحراق،فيتو
البلوجر موحا الحراق،فيتو

تلقى رئيس مباحث العجوزة بلاغًا من بلوجر شهير يدعي “موحا الحراق” ضد 20 شخصًا من مشاهير التيك توك بينهم عمر أوزا أثناء تقديمه العزاء في الراحل إبراهيم شيكا.

وتضمن المحضر الرسمي الذي حرره البلوجر، إنه في أثناء تأدية واجب العزاء في إبراهيم شيكا بمسجد الحامدية الشاذلية بدائرة القسم، اعتدى عليه المذكورون بالسب والضرب بدون أي أسباب.


وأضاف في المحضر أنه فوجئ أثناء تقديمه العزاء بالاعتداء عليه من قبل مشاهير التيك توك المتواجدين في العزاء وبلغ عددهم أكثر من 20 شخصًا.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونشر البلوجر الشهير موحا الحراق، مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقال إنه أثناء وجوده بمسجد الحامدية الشاذلية لتقديم العزاء في الكابتن الراحل إبراهيم شيكا، فوجئ بعدد من الأشخاص يتعدون عليه بالضرب المبرح.

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رئيس مباحث العجوزة إبراهيم شيكا محضر رسمي المحضر
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