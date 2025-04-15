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أول صور للشقيقين ضحيتي حريق مصنع المراتب بالمحلة الكبرى

حريق مصنع المراتب
حريق مصنع المراتب بالمحلة الكبرى، فيتو

حصلت فيتو على أول صور للطفلين الشقيقين، ضحيتي الحريق المروع الذي اندلع داخل أحد مصانع المراتب بالمنطقة الصناعية في دائرة قسم ثالث المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، والذي أسفر عن مصرع الطفلين وإصابة 7 أشخاص آخرين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

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ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع مراتب بالمحلة (صور)

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية، ووجود حالات وفاة وإصابات. 

ننشر أول صور للشقيقين ضحيتي حريق مصنع المراتب بالمحلة الكبرى
أول صور للشقيقين ضحيتي حريق مصنع المراتب بالمحلة الكبرى

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع طفلين شقيقين، هما: معاذ محمد أبو المجد (12 عامًا) وأحمد محمد أبو المجد (11 عامًا).
 

وأكد شهود عيان لموقع فيتو أن الطفلين كانا موجودين داخل المصنع، حيث دخل أحدهما دورة المياه، ولحقت به النيران سريعًا دون أن يتمكن أحد من إنقاذهما، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصابات خطيرة بحروق من الدرجة الثالثة.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنشآت المجاورة. 

وتم نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة المستشفى العام، لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد التقارير اللازمة، كما تم إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

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