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ثقافة وفنون

وسط تأثر العروس، لحظة بكاء أحمد زاهر في عقد قران ابنته ليلى وهشام جمال يتدخل (فيديو)

عقد قران ليلى أحمد
عقد قران ليلى أحمد زاهر، فيتو

دخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء لحظة عقد قران ابنته ليلى، والفنان هشام جمال، الذي شهد عليه الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

وشارك الفنان أحمد زاهر جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  فيديو من عقد قران ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال وعلق قائلًا: "حبايب قلبي".

وظهر الفنان أحمد زاهر، وهو يمسح دموع عينيه بيده، وكذلك ابنته ملك أحمد زاهر، وشهد على عقد القران رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وعقد القران الشيخ رمضان عبد المعز، الذي طلب من هشام جمال ترديد جملة "زوجني بنتك ليلى الله يكرمك"، وهو ما رسم الابتسامة على وجه والد العروس، وأشاع جوًّا من السرور بين الحاضرين.

وكانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تحدثت عن خطيبها الفنان هشام جمال وأهم ما يميز علاقتهما.

وتابعت ليلى أحمد زاهر حديثها عن هشام جمال: "أنا طول الوقت مطمنة هو مصدر أمان بالنسبة ليَّ وحاجة مهمة أوي، بحترم علاقتنا وبحبها وببقى عايزة دايمًا أحافظ عليها وهو كمان، وأهم حاجة الواحد يعرف إزاي يحافظ على العلاقة من دون تدخل أي حد في الحياة أيا كان هو مين، يعني لو في مشكلة بيني وبينه المشكلة دي هتخلص ما بينا مش هتخرج برا عننا".

وأكملت ليلى أحمد زاهر: "بحب في هشام أوي أن هو بيسمعني وبيسيبني أتكلم، مش شرط طول الوقت نكون بنفكر بالمنطق، أنا دايما بقوله شكرا أنك بتسمعني، أنا وهشام أصحاب ونعرف بعض بقالنا كتير واشتغلنا مع بعض وعدينا بمواقف كتيرة، أنا اتعلمت منه كتير جدا احنا كنا أصحاب الأول وبعدين حبينا بعض".

 

واختتمت ليلى أحمد زاهر حديثها عن هشام جمال: "من ساعة ما حبيت هشام جمال اتعلمت منه حاجات كتير جدا وغير في شخصيتي للأحسن ومخي نضج أكتر وبقيت بعرف أعبر أكتر عن مشاعري مع كل اللي حواليَّ ومعاه، الحب جميل".

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ليلى أحمد زاهر هشام جمال محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي الفنان أحمد زاهر

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