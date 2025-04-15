سقوط صخور وأفيال تحمي صغارها، لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات جنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى سقوط الصخور على الطرق الريفية خارج سان دييجو.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الزلزال في مقاطعة سان دييجو على بُعد بضعة أميال (4 كيلومترات) فقط من جوليان، وهي بلدة جبلية يبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة وتشتهر بمتاجر فطائر التفاح.

A herd of African elephants instinctively formed an “alert circle,” intended to protect the younger elephants at the San Diego Zoo Safari Park this morning, as a 5.2 magnitude earthquake shook southern California. pic.twitter.com/g3v6ddMz5G — CBS News (@CBSNews) April 14, 2025

وشعر به السكان شمالًا حتى مقاطعة لوس أنجلوس، على بُعد حوالي 120 ميلًا (193 كيلومترًا). وأعقبت الزلزال عدة هزات ارتدادية.

وقال بول نيلسون، صاحب منجم ذهب سابق كان يعمل في سبعينيات القرن التاسع عشر في جوليان لوكالة "أسوشيتد برس": "اعتقدت أن النوافذ ذات الزجاج الواحد ستتشقق لأنها كانت تهتز بشدة، لكنها لم تفعل".

San Diego resident captures the earthquake..



5.2 reported by the USGS pic.twitter.com/nMNPAlNGEU — 🌸 DigiGal (@DigitalGal_) April 14, 2025

وأضاف أن بعض إطارات الصور على منضدة متجر الهدايا سقطت في شركة "إيجل" للتعدين، لكن الأنفاق التي يمكن للسياح استكشافها لم تتضرر.

وأوضح نيلسون أن زلزالًا أصغر وقع عندما كان حوالي عشرين زائرًا يتجولون في المنجم المعطل، لكن الجميع حافظوا على هدوئهم، فيما لم يكن أحد داخل المنجم القديم عندما هز زلزال يوم الإثنين الأرض لفترة أطول.

وحذر مسؤولو النقل سائقي السيارات من الصخور التي سقطت من سفوح التلال وعلى الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك الطريق السريع 76 شمال غرب جوليان.

A 5.2-magnitude earthquake shook Southern California on Monday, rattling items off shelves and walls. Officials reported no injuries or major damage. The earthquake was centered in San Diego County. pic.twitter.com/9CXqpWxOIw — The Associated Press (@AP) April 14, 2025

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا في مقاطعة سان دييجو إن فرق العمل كانت تُقيّم الطرق تحسبًا لأي أضرار محتملة.

وفي حديقة الحيوان في سان دييجو سفاري، صُوّر قطيع من الأفيال الإفريقية وهو يركض لحماية صغاره من خلال تطويقهم أثناء الزلزال، إذ تتمتع الأفيال بالقدرة على الشعور بالصوت من خلال أقدامها، ويُعرف هذا السلوك باسم "دائرة التنبيه".

وذكرت الحديقة أن القطيع بدا وكأنه استرخى بعد عدة دقائق.

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