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خارج الحدود

ويتكوف يكشف عن شرط صعب لإبرام اتفاق مع إيران، هل توافق طهران؟

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز" "سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك".

 

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المفاوضات غير المباشرة مع الفريق الأمريكي  في العاصمة العمانية مسقط، كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدًا عن لغة الإساءة.

وأضاف عراقجي: تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني، وكان اجتماعًا بنّاءً في أجواء هادئة بعيدًا عن لغة الإساءة.
 

وتابع: من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية السبت القادم، والطرفان لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات والطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات.
 

موعد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

واستطرد: علينا أن نقيم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة، ونسعى من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها وفي الجولة القادمة سنعمل علي تحديد الإطار العام للمفاوضات المحتملة.

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