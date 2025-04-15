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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” مساء اليوم الثلاثاء على قناة يوتيوب.

هنا الزاهد وأنس بوخش 

وكشفت هنا الزاهد العديد من الأسرار في حياتها الفنية والشخصية من خلال حلقتها مع أنس بوخش، كما أنها بكت على الهواء خلال الحلقة.

وعلى قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.

كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.


يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة.

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هنا الزاهد و أنس بوخش الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد الإعلامي الإماراتي أنس بوخش
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