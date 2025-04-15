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رياضة

برشلونة في مهمة الحسم ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا

برشلونة ودورتموند،
برشلونة ودورتموند، فيتو

يلتقي برشلونة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد مهمة دورتموند صعبة للغاية بعد خسارته في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 4-0.

 

ويلتقي الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان بالدور نصف النهائي من دوري الأبطال الموسم الجاري.

 

 

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

وتنطلق صافرة مباراة  بوروسيا دورتموند ضد برشلونة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء  في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة عبر إحدي قنوات beIN Sports.
 

وواصل برشلونة عروضه القوية في جميع البطولات، حيث حقق فوزًا كبيرًا (4-0) على ضيفه بوروسيا دورتموند،  في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

ولم يخسر الفريق الكتالوني في أي من مبارياته الـ23، التي خاضها خلال عام 2025 حتى الآن، في مختلف المسابقات (19 فوزًا و4 تعادلات).

وتعد هذه أفضل بداية لبرشلونة في أي عام، طوال تاريخه، متفوقًا على سجله السابق في 2016، عندما خاض 22 مباراة دون خسارة (19 فوزًا و3 تعادلات)، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات.


ويتألق البارسا هذا الموسم على جميع الجبهات، تحت قيادة مديره الفني الألماني، هانز فليك، حيث يتصدر أيضا جدول ترتيب الليجا، كما صعد لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك.

 

 

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