بدءا من اليوم، المحامين تمتنع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء يمتنع توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام.

قرارات المحامين بشأن الرسوم القضائية

ويأتي القرار تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.

وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية

ونظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وقفات المحامين في المحافظات ضد الرسوم القضائية

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

تواصل المحامين مع كافة الجهات بشأن الرسوم القضائية

وأكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.

وشددت على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًّا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.

وتابع مجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.

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