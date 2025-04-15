بعد 5 ساعات رعب، السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية

بعد ما يقرب من 5 ساعات نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مخزن الأخشاب بالشرابية وتحاصر النيران بجهود مضنية مع وجود احتياطيات أمنية لمراقبتها لعدم تحددها مرة أخرى.

ويجري حاليًّا عمليات تبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

ويتابع مدير أمن القاهرة والقيادات التنفيذية والأمنية الموجودة بموقع حريق مخزن الأخشاب عمليات التبريد، إضافة إلى تفقد آثار الحادث ومعاينته للوقوف علي أسباب الحريق.

كما يقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص ومعاينة موقع الحريق لكشف ملابساته.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و3 خزانات لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.



كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

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