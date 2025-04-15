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خارج الحدود

عاصفة ترابية خانقة تضرب العراق، 1800 حالة اختناق وتعليق مؤقت للملاحة الجوية(فيديو)

العراق، فيتو
العراق، فيتو

نشرت فضائية “العربية”، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو قالت عنه أنه لعاصفة ترابية خانقة ضربت دولة العراق.

وأكدت القناة، أن أكثر من 1800 حالة اختناق وتعليق مؤقت للملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة، بسبب العاصفة الترابية التى ضربت البلاد.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أن  مستشفيات محافظات النجف والديوانية والبصرة استقبلت أمس الاثنين أكثر من 1800 حالة اختناق جراء العواصف الترابية.

وقال مدير إعلام دائرة صحة النجف ماهر العبودي إن: "التحول المناخي الناجم عن العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة، استدعى استنفارا تاما لجميع الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وكافة الكوادر المساندة، إلى جانب تهيئة شعبة الإسعاف الفوري للتعامل مع الحالات الحرجة من الاختناق، لضمان سرعة إسعافها".

وأضاف العبودي أن "الدائرة وفرت أيضا قناني الأوكسجين والعلاجات الخاصة بأمراض الربو والحساسية"، مبينا أن "الحالات الواصلة حتى الآن تحت السيطرة".

وأكد  أنه "حتى الآن، تم استقبال أكثر من 250 حالة اختناق".

كما قال مدير إعلام دائرة صحة الديوانية عمار الكناني إن "محافظة الديوانية سجلت 342 حالة اختناق بمختلف الأعمار من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة".

وأضاف الكناني أن "مدير عام الدائرة عامر الخزاعي، وجه باستنفار تام لكافة الملاكات الصحية في المراكز الصحية ضمن الأقضية والنواحي، مع التأكيد على توفير أجهزة البخاخ والأوكسجين وأدوية البنتولين والهيدروكورتيزون والديكساميثازون".

وأكدت أن "التوجيهات شملت أيضا ضمان تواجد الأطباء والكوادر الصحية بشكل مستمر، فضلًا عن تهيئة سيارات الإسعاف لنقل المصابين بحالات الاختناق بشكل عاجل إلى المؤسسات الصحية".

وأكد مدير عام دائرة صحة البصرة خالد سلامة للوكالة الرسمية أن "الدائرة استنفرت كوادرها منذ ساعات جراء العاصفة الترابية واستقبلت 158 حالة حتى الآن وتم تقديم الرعاية اللازمة".

أصدرت مديرية مرور النجف تحذيرات لجميع السائقين، فيما شددت على ضرورة السير ببطء.

وقال مدير مرور المحافظة العميد وسام الكعبي إنه "في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المحافظة من عاصفة ترابية، ندعو كافة السائقين الى التروي في قيادة المركبات واستخدام اللافتة الرباعية الضوء".

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