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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتي دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند وبرشلونة، فيتو

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

 

كأس إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

   بوركينا فاسو ضد مالي في الساعة 18:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 6.

   المغرب ضد كوت ديفوار في الساعة 21:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6.


دوري أبطال أوروبا

   بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني - الساعة 9 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.


   أستون فيلا الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي - الساعة 9 مساء بتوقيت مصر- beIN Sports HD 1.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 

الشارقة الإماراتي ضد التعاون السعودي – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج 

دهوك العراقي ضد القادسية الكويتي – الساعة 9 مساء على قناة Alkass One HD.

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين.


كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة – الساعة 3:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد الداخلية – الساعة 3:30 عصرًا

المنصورة ضد المقاولون العرب  – الساعة 3:30 عصرًا على قناة 1 on sport

وادي دجلة ضد بترول أسيوط – الساعة 3:30 عصرًا

طنطا‏ ضد وي  – الساعة 6 مساء على قناة 1 on sport

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