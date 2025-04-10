أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس في مصر إلى 13.1%

أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025 حتى الثلاثاء 15 أبريل 2025، مؤكدة بحدوث انقلاب جوي يشبه الأجواء الشتوية.

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

أقيمت مراسم جنازة عسكرية لـ أمين شرطة عمر المصري أحد شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي، وسط حضور القيادات الأمنية وأهالي وأصدقاء الشهيد؛ وذلك بمسقط رأسه بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود حمدي الونش اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم اتفاقه مع النادي الأهلي على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل.

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

فى جنازة شعبية، شارك المئات من أهالى نجع الخمايسة التابع لقرية نزلة علي بمحافظة سوهاج، جثامين الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم فى خزان صرف صحى بمحافظة الشرقية ؛ وسط مشاركة كبيرة من الأهالى وحالة من الحزن تعم الجميع.

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقال إن ما تفعله لا يخدم الأمن الطويل الأمد للإسرائيليين بقصف غزة بإيهامهم بأن الرد هو أمني فقط.

بعد إشادتها بالعمل، وزيرة التضامن تكرم اليوم فريق عمل مسلسل "لام شمسية"

تكرم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، أبطال وفريق عمل مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بديوان عام الوزارة.

ضخم وخالف التكهنات، راتب مذهل لـ محمد صلاح في العقد الجديد مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تفاصيل العقد الجديد للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نجم ليفربول.

صحيفة عبرية: ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء حرب غزة

قالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة.

أغلق الأبواب وغير خط سيره، فتاة تتهم سائق سيارة تطبيق شهير بمحاولة خطفها بالمقطم

حررت فتاة محضرًا بقسم شرطة المقطم حمل رقم 3297 لسنة 2025، إداري قسم المقطم، ضد سائق سيارة إندرايفر تابع لإحدى شركات التوصيل اتهمته فيه بمحاولة خطفها أثناء استقلالها معه السيارة من مكان عملها بالتجمع الخامس، للتوجه إلى مسكنها بمنطقة المعادي بالقاهرة.

اليوم، إعلان برنامج مهرجان كان السينمائي لعام 2025

مهرجان كان 2025، تتجه أنظار صناع وعشاق السينما، اليوم الخميس، إلى مدينة كان الفرنسية، حيث سيتم إعلان برنامج مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

أسعار الذهب اليوم الخميس 10 - 4 - 2025، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديث لها في السوق المحلي والصاغة.

الجمهور بيدفع التمن، وفاة مشجع ودموع طفل تهز مواقع التواصل بعد وداع الزمالك للكونفدرالية (فيديو)

دي مش كورة.. دي حرقة دم وناس بتموت ووجبة دسمة للنكد، هكذا عبرت جماهير الزمالك عن حالها بعد الخسارة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي والخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

افتكرتها شيكولاتة، لقيت طفلة “عامين” مصرعها عقب تناول قطعة حشيش سقطت بالخطأ من حقيبة كان يحملها شقيق والدتها أثناء زيارته لهن بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة.

مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات" تثير الجدل في سوريا (صور)

أثارت مصافحة وزير العدل السوري مظهر الويس، لرئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، القاضي عمار بلال، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد خروج الزمالك والمصري، الأندية المتأهلة لنصف نهائي الكونفدرالية ومواعيد المباريات

بمفاجآت غير متوقعة اكتمل عدد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025، بعد نهاية مواجهات الدور ربع النهائي، التي شهدت خروج أسماء بارزة أبرزها الزمالك والمصري.

هند عاكف ترد على حضور المهرجانات بلا دعوة وطردها من عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"

بعد إثارتها للجدل بوضع نفسها في مواقف محرجة، خرجت الفنانة هند عاكف لترد على الاتهامات التي تلاحقها باستمرار بعد رفض حسين فهمي التصوير معها وحضورها المهرجانات والعروض الخاصة بدون دعوات وآخرها فيلم "الصفا الثانوية بنات".

ترسانة حرب وحان وقت استخدامها، كيف استعدت الصين لضرب الاقتصاد الأمريكي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الصين قررت استخدام ترسانة من الأدوات لضرب الولايات المتحدة الأمريكية، بكامل طاقتها، ردًا على أزمة الرسوم الأمريكية.

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الجنائية المبدئي في واقعة العثور على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

قلل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أداء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رغم تسجيله هدفين في فوز برشلونة الكبير على بروسيا دورتموند.

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

طرح باحث فرضية ترجح أن جنة عدن ربما لم تكن في بلاد ما بين النهرين كما كان يعتقد، بل في مصر تحت ظل الهرم الأكبر في الجيزة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والبطولات أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

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