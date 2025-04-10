الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

محمد أبو تريكة، فيتو
محمد أبو تريكة، فيتو

قلل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أداء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رغم تسجيله هدفين في فوز برشلونة الكبير على بروسيا دورتموند.


تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي

وقال أبو تريكة إن تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يعود للمنظومة الفنية هو ما يصنع الأهداف، لا العكس.

وأضاف أبو تريكة خلال تحليله للمباراة: "الهدف الأول جاء من على خط المرمى، والثاني طبيعي لأنه مهاجم. فقد 10 كرات في الشوط الأول. الشوط الأول شيء، والثاني شيء مختلف تمامًا".

وتابع ساخرًا: "جدتي لو لعبت مع منظومة فليك ستسجل مثل ليفاندوفسكي.. الفريق يصل إلى المرمى كل ثانية".

وقدم برشلونة عرضًا استثنائيًّا على ملعب "مونتجويك"، وتغلب على بروسيا دورتموند برباعية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي ثنائية في الدقيقتين 48 و66، ويختتم الأمين جمال الرباعية بهدف في الدقيقة 77.

وفرض الفريق الكتالوني، سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، وواصل نتائجه المذهلة، إذ لم يتعرض لأي خسارة منذ ديسمبر الماضي، وبات الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يُهزم في عام 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد ابو تريكة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة بروسيا دورتموند منظومة فليك الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

الأكثر قراءة

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

بعد تهديد ترامب، جسم مضيء ومجهول في سماء إيران يثير الرعب

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية