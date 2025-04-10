تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

قلل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أداء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رغم تسجيله هدفين في فوز برشلونة الكبير على بروسيا دورتموند.



تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي

وقال أبو تريكة إن تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يعود للمنظومة الفنية هو ما يصنع الأهداف، لا العكس.

وأضاف أبو تريكة خلال تحليله للمباراة: "الهدف الأول جاء من على خط المرمى، والثاني طبيعي لأنه مهاجم. فقد 10 كرات في الشوط الأول. الشوط الأول شيء، والثاني شيء مختلف تمامًا".

وتابع ساخرًا: "جدتي لو لعبت مع منظومة فليك ستسجل مثل ليفاندوفسكي.. الفريق يصل إلى المرمى كل ثانية".

وقدم برشلونة عرضًا استثنائيًّا على ملعب "مونتجويك"، وتغلب على بروسيا دورتموند برباعية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي ثنائية في الدقيقتين 48 و66، ويختتم الأمين جمال الرباعية بهدف في الدقيقة 77.

وفرض الفريق الكتالوني، سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، وواصل نتائجه المذهلة، إذ لم يتعرض لأي خسارة منذ ديسمبر الماضي، وبات الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يُهزم في عام 2025.

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