شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

فى جنازة شعبية، شارك المئات من أهالى نجع الخمايسة التابع لقرية نزلة علي بمحافظة سوهاج، جثامين الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم فى خزان صرف صحى بمحافظة الشرقية ؛ وسط مشاركة كبيرة من الأهالى وحالة من الحزن تعم الجميع.

موقع ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

انتشال ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

مصرع 3 أشقاء فى خزان صرف صحى بالشرقية

في حادث مأساوي شهدته منطقة 6 مليون بمدينة العاشر من رمضان، لقي ثلاثة أشقاء من قرية الخمايسة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج مصرعهم، وأُصيب اثنان آخران من أقاربهم، إثر سقوطهم داخل خزان صرف صحي أثناء أداء عملهم لصالح أحد المقاولين في محطة صرف صحي بالمنطقة.

وقد ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بمديرية أمن الشرقية يفيد بسقوط عدد من العمال داخل بيارة صرف صحي. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاث جثث ونقل اثنين مصابين بحالة حرجة إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج.



ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

وضمت قائمة أسماء الضحايا والمصابين:فارس رمضان – 27 عامًا – متوفى محمد رمضان – 25 عامًا – متوفى مصطفى رمضان – 24 عامًا – متوفى أحمد رمضان – 19 عامًا – مصاب (شقيقهم الرابع) إسلام – 16 عامًا – مصاب (قريبهم) جميعهم يعملون كعمال في القطاع الخاص، ويتبعون أحد المقاولين الذي كلفهم بالعمل داخل محطة الصرف الصحي.

ضحايا لقمة العيش فى خزان صرف صحى

واتخذت السلطات المختصة الإجراءات اللازمة والتى تمثلت فى تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وسادت حالة من الحزن والصدمة قرية الخمايسة، وخرج الأهالي في انتظار وصول الجثامين لإقامة صلاة الجنازة عليهم.

وشهدت القرية حالة من الحداد العام بعد فقدان ثلاثة من أبنائها في حادث أليم.

جنازة شعبية حاشدة فى حادث مصرع 3 أشقاء أثر حادث مأساوي داخل محطة صرف صحي بالشرقية

وطالب أهالى الضحايا بفتح تحقيق عاجل حول أسباب غياب إجراءات السلامة داخل موقع العمل ومحاسبة المسؤول عن الإهمال والتقصير في حماية أرواح العمال.

وتحولت القرية الى ساحة شعبية ضمت المئات من المواطنين قاموا باستقبال الجثامين الضحايا الثلاثة واقامة صلاة الجنازة عليهم وتشيعيهم الى مثواهم ودفنهم بمقابر الأسرة … رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

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