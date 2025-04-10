مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والبطولات أبرزها الدوري المصري والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي × مودرن سبورت - 4 عصرًا | أون سبورت 1

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري - 7 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للناشئين

بوركينا فاسو × زامبيا - 6 مساء | بي إن سبورت 6

المغرب × جنوب أفريقيا - 9 مساء | بي إن سبورت 6

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جليمت × لاتسيو - 6:45 مساء | بي إن سبورت 3

ليون × مانشستر يونايتد - 9 مساء | بي إن سبورت 1

جلاسكو رينجرز × أتلتيك بلباو - 9 مساء | بي إن سبورت 8

توتنهام × فرانفكورت - 9 مساء | بي إن سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × الخلود - 5:50 مساء | SSC SPORT

ضمك × الوحدة - 6 مساء | SSC SPORT

الاتحاد × العروبة - 8 مساء | SSC SPORT

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