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حوادث

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

مصرع طفلة بجرعة حشيش
مصرع طفلة بجرعة حشيش في شبرا،فيتو

افتكرتها شيكولاتة، لقيت طفلة “عامين” مصرعها عقب تناول قطعة حشيش سقطت بالخطأ من حقيبة كان يحملها شقيق والدتها أثناء زيارته لهن بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة.

تم اكتشاف ذلك فور توجه والدة الطفلة بها إلى المستشفى عقب إصابتها بإعياء شديد وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاة الطفلة عقب تناولها مادة مخدرة ظنت إنها قطعة شيكولاتة وقامت علي الفور إدارة المستشفي بإخطار رجال الشرطة الذين انتقلوا للمستشفي.

 وبعد مناقشة والدة الطفلة وشهود العيان والطاقم الطبي تم علي الفور إعداد أكمنة وضبط خال الطفلة المتهم بحيازة مواد مخدرة وجار إحالته للنيابة العامة

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم لتوقيع تحليل مخدرات له للتأكد من تعاطيه لها من عدمه.

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شبرا مصر رجال الشرطه للنيابة العامة

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