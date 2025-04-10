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حوادث

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الجنائية المبدئي في واقعة العثور على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكد التقرير أنه لا توجد شبه جنائية وأن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة كبيرة من المواد المخدرة مما أدى لهبوط حاد والذي نتج عنه وفاة في الحال.

 

العثور على جثة طبيب أسنان بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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