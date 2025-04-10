ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقال إن ما تفعله لا يخدم الأمن الطويل الأمد للإسرائيليين بقصف غزة بإيهامهم بأن الرد هو أمني فقط.



ووجه إيمانويل ماكرون خلال مقابلة على متن الطائرة الرئاسية مع قناة "فرانس 5" يوم الأربعاء بشأن الوضع في غزة والضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ منتصف مارس، كلمات قاسية بشكل خاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد الرئيس الفرنسي: "لا أعتقد أن ما يفعله نتنياهو يخدم أمن الإسرائيليين على المدى البعيد بإيهامهم بأن الرد هو أمني فقط.. إنها القصة نفسها التي رواها لهم قبل 15 عامًا، ولم تكن صحيحة.. لقد وقعت أحداث 7 أكتوبر".

وأشار إيمانويل ماكرون إلى أنه "تقبل دائمًا الخلافات العميقة" مع الزعيم الإسرائيلي، وأوضح قائلًا: "أولًا، لدينا خلاف حول القضايا الإنسانية، وبشكل أساسي حول علاقتنا بالحياة"، قبل أن يوضح بالتفصيل "خلافًا إستراتيجيًّا".

🔴 On a suivi Emmanuel Macron lors de son déplacement en Égypte, près de la frontière palestinienne. Situation au Proche-Orient, rupture du cessez-le-feu, reconnaissance d'un État palestinien, question des otages: il répond dans la Story de @mohamedbouhafsi.



#CàVous pic.twitter.com/HNrMPpzX3b — C à vous (@cavousf5) April 9, 2025

وأردف قائلًا: "بالنسبة لي فإن الجواب سياسي ودور فرنسا هو الوقوف إلى جانب الإنسانية".

وقال الرئيس الفرنسي إنه يتعين عليهم "محاولة إخبار" بنيامين نتنياهو بأنه "في مرحلة ما، ما يفعله لا يتوافق مع القانون الدولي، وما يفعله هو جريمة أيضًا، وما يتم القيام به باسمه ليس في مصلحتك".

وخلال اللقاء، أكد ماكرون أنه “يتعين التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو”.

وأضاف "سأفعل ذلك لأنني أعتقد أنه في مرحلة ما سيكون الأمر صحيحًا، ولأنني أريد أيضًا المشاركة في ديناميكية جماعية والتي يجب أن تسمح أيضًا لجميع أولئك الذين يدافعون عن فلسطين بالاعتراف بإسرائيل في المقابل، وهو ما لا يفعله كثيرون منهم".

وأكد أن هذا سيسمح أيضًا "بأن نكون واضحين في حربنا ضد أولئك الذين ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وأن نلتزم بالأمن الجماعي في المنطقة".

وفي فبراير 2024، أكد الرئيس الفرنسي أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا"، معتقدًا أنهم مدينون بذلك للفلسطينيين الذين تم انتهاك تطلعاتهم لفترة طويلة جدًّا.

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