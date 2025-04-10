صحيفة عبرية: ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء حرب غزة

قالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ترامب أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنه «بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية المحتجزين الـ59 الذين لا يزالون لدى حماس في غزة».

وقال نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: «نظر إلى الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير المحتجزين».

لكن مساء الأربعاء، يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفقد صبره، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.



اجتماع ترامب ونتنياهو

وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمريكية لعائلات المحتجزين إن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: «لا يكتفي الأمريكيون ببضع خطوات، بل يروجون لمبادرة شاملة وواسعة النطاق، سمع المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع نظرائهم الأمريكيين أن ترمب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال، ولكن ليس لفترة طويلة، ربما أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنه يريد إنهاء الحرب قريبًا».

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن «انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المحتجزين».

وأكد موقع أكسيوس الإخباري أن رئيس الاستخبارات الأمريكية أجرى محادثات في إسرائيل للدفع قدما بقضية إطلاق سراح المحتجزين.



كاتس يتحدث عن صفقة مرتقبة

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، إن إسرائيل الآن أقرب لتنفيذ صفقة، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ هذه الصفقة فستتوسع العملية العسكرية في غزة.

وأضاف كاتس، في تصريحات له على هامش جولته بمحور موراج في قطاع غزة: «جئت إلى هنا اليوم لتعزيز القادة والجنود في الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بإصرار من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتدمير قوة حماس».

وأشار إلى أنه «يتم إخلاء سكان غزة من مناطق القتال، ويتم الاستيلاء على العديد من المناطق وضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل، مما يجعل غزة أصغر وأكثر عزلة».

وأكد كاتس أنه «إذا استمرت حماس في رفضها ولم تطلق سراح المحتجزين قريبا، فإن الجيش سوف ينخرط في قتال مكثّف في جميع أنحاء غزة حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين وهزيمة حماس».

ولفت إلى أنه «في الوقت نفسه نعمل على تعزيز خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي نعمل على تحقيقها».

ووجه كاتس رسالة إلى سكان القطاع، طالبهم خلالها بـ«القضاء على حماس وإعادة المحتجزين»، مؤكدًا أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب».

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