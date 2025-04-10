الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هند عاكف ترد على حضور المهرجانات بلا دعوة وطردها من عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"

هند عاكف، فيتو
هند عاكف، فيتو

بعد إثارتها للجدل بعد وضع نفسها في مواقف محرجة، خرجت الفنانة هند عاكف لترد على الاتهامات التي تلاحقها باستمرار بعد رفض حسين فهمي التصوير معها وحضورها المهرجانات والعروض الخاصة بدون دعوات وآخرها فيلم "الصفا الثانوية بنات".

 

حسين فهمي يرفض التصوير مع هند عاكف

وقالت هند عاكف خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" عبر فضائية "صدى البلد 2"، إن حسين فهمي لم يطردها من مهرجان القاهرة السينمائي، ورفضه للتصوير معها كان بسبب مصور يريد أن يلتقط صورة لهما وكان هدفه البحث عن التريند لكنني لم أعلم بوجوده.

هند عاكف وفيلم “الصفا الثانوية بنات”

وعن أزمة حضور فيلم “الصفا الثانوية بنات”، أوضحت هند عاكف أن المنتج أحمد السبكي هو من وجه لها دعوة حضور العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"، لكنها لم تذهب من دون دعوة حسبما قال البعض وبعدها طلب منها أن يتم تبادل الأماكن لكي يلتقط الصورة مع أبطال العمل ولم يطردها معقبة قائلة: "فين المشكلة أو العيب لما يقولي تعالي هنا يا هند؟!".

وأضافت، أنها لا تتعمد أن تتصدر التريند أو تهتم به، وما يزعجها هي بعض العناوين التي تتصدر عنها دون أن تفعل تصرفات غريبة، وهناك شخص يحاول أن يشوه صورتها أمام جمهورها من أجل نسب المشاهدة وإثارة الجدل وهناك حرب ممنهجة عليا وذلك أخبرني الجمهور.

كما تطرقت الفنانة هند عاكف، عن رسوبها لمدة عام في الجامعة الدراسية، بسبب تصويرها فليم "جبر الخواطر"، مع الفنانة شريهان، وقالت إن وقتها كان هناك تصوير في الإسكندرية وفي اليوم الثاني كان لديها إمتحان ولكن طاقم العمل أبلغها بأن هناك تصوير وذلك كان يتعارض مع توقيت الامتحان.

وتابعت هند عاكف، "أن مساعدي المخرج أبلغوها بضرورة الحضور في ذلك الموعد لتصوير دورها ولم تذهب للامتحان، وبعدها النجمة شريهان قالت لها "ليه مروحتيش الامتحان بتاعك ووقتها اتضايقت وزعلت عليَّ لأننا في اليوم ده صورنا الساعة 4".

 

حسين فهمي يتحدث عن هند عاكف

وسبق أن الفنان حسين فهمي، عن الفنانة هند عاكف، ومنعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: "هي فنانة مشرفة وزميلة أحترمها كل الاحترام، ولكني لا أحب التصرفات الخارجة عن التقاليد".

 

فستان هند عاكف ومشكلتها مع حسين فهمي

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حضرت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان رفضته تمامًا، وكان الفستان عليه صورتي ومفهمتش حاجة، معرفش ده كان كارنيه النقابة ولا إيه".

وتابع حسين فهمي: "قالت لي بعد كده هلتزم وأسمع كلامك، فقلت لها أوكيه، بس اهدي وروقي.. هديت، وهي بنت حلال".

 

سر رفض حسين فهمي التقاط صورة مع هند عاكف

وعن سر رفضه التقاط صورة معها، قال: "كان معاها حد هيصور، بطريقة التريندات، وأنا ما بحبش كده، وقلت لها اهدي يا هند، وشاورت لها محذرا كأني ناظر مدرسة، وقلت لها أنا قلت لك قبل كده.. أنا ما بحبش كده، بس هي كويسة وليها حاجات شعنونة".

جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والإثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة هند عاكف حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي فيلم الصفا الثانوية بنات المنتج أحمد السبكى برنامج تفاصيل

الأكثر قراءة

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

بعد تهديد ترامب، جسم مضيء ومجهول في سماء إيران يثير الرعب

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

تصريح مثير من أبو تريكة عن ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت هتسجل أهداف أكثر منه (فيديو)

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية