هند عاكف ترد على حضور المهرجانات بلا دعوة وطردها من عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"

بعد إثارتها للجدل بعد وضع نفسها في مواقف محرجة، خرجت الفنانة هند عاكف لترد على الاتهامات التي تلاحقها باستمرار بعد رفض حسين فهمي التصوير معها وحضورها المهرجانات والعروض الخاصة بدون دعوات وآخرها فيلم "الصفا الثانوية بنات".

حسين فهمي يرفض التصوير مع هند عاكف

وقالت هند عاكف خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" عبر فضائية "صدى البلد 2"، إن حسين فهمي لم يطردها من مهرجان القاهرة السينمائي، ورفضه للتصوير معها كان بسبب مصور يريد أن يلتقط صورة لهما وكان هدفه البحث عن التريند لكنني لم أعلم بوجوده.

هند عاكف وفيلم “الصفا الثانوية بنات”

وعن أزمة حضور فيلم “الصفا الثانوية بنات”، أوضحت هند عاكف أن المنتج أحمد السبكي هو من وجه لها دعوة حضور العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"، لكنها لم تذهب من دون دعوة حسبما قال البعض وبعدها طلب منها أن يتم تبادل الأماكن لكي يلتقط الصورة مع أبطال العمل ولم يطردها معقبة قائلة: "فين المشكلة أو العيب لما يقولي تعالي هنا يا هند؟!".

وأضافت، أنها لا تتعمد أن تتصدر التريند أو تهتم به، وما يزعجها هي بعض العناوين التي تتصدر عنها دون أن تفعل تصرفات غريبة، وهناك شخص يحاول أن يشوه صورتها أمام جمهورها من أجل نسب المشاهدة وإثارة الجدل وهناك حرب ممنهجة عليا وذلك أخبرني الجمهور.

كما تطرقت الفنانة هند عاكف، عن رسوبها لمدة عام في الجامعة الدراسية، بسبب تصويرها فليم "جبر الخواطر"، مع الفنانة شريهان، وقالت إن وقتها كان هناك تصوير في الإسكندرية وفي اليوم الثاني كان لديها إمتحان ولكن طاقم العمل أبلغها بأن هناك تصوير وذلك كان يتعارض مع توقيت الامتحان.

وتابعت هند عاكف، "أن مساعدي المخرج أبلغوها بضرورة الحضور في ذلك الموعد لتصوير دورها ولم تذهب للامتحان، وبعدها النجمة شريهان قالت لها "ليه مروحتيش الامتحان بتاعك ووقتها اتضايقت وزعلت عليَّ لأننا في اليوم ده صورنا الساعة 4".

حسين فهمي يتحدث عن هند عاكف

وسبق أن الفنان حسين فهمي، عن الفنانة هند عاكف، ومنعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: "هي فنانة مشرفة وزميلة أحترمها كل الاحترام، ولكني لا أحب التصرفات الخارجة عن التقاليد".

فستان هند عاكف ومشكلتها مع حسين فهمي

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حضرت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان رفضته تمامًا، وكان الفستان عليه صورتي ومفهمتش حاجة، معرفش ده كان كارنيه النقابة ولا إيه".

وتابع حسين فهمي: "قالت لي بعد كده هلتزم وأسمع كلامك، فقلت لها أوكيه، بس اهدي وروقي.. هديت، وهي بنت حلال".

سر رفض حسين فهمي التقاط صورة مع هند عاكف

وعن سر رفضه التقاط صورة معها، قال: "كان معاها حد هيصور، بطريقة التريندات، وأنا ما بحبش كده، وقلت لها اهدي يا هند، وشاورت لها محذرا كأني ناظر مدرسة، وقلت لها أنا قلت لك قبل كده.. أنا ما بحبش كده، بس هي كويسة وليها حاجات شعنونة".

جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والإثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.

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