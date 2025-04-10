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رياضة

ضخم وخالف التكهنات، راتب مذهل لـ محمد صلاح في العقد الجديد مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تفاصيل العقد الجديد للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي العقد الحالي لصلاح مع الريدز في الصيف المقبل، لكن فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، ذكر في وقت سابق الأربعاء، أن ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب المصري بشأن التجديد.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن محمد صلاح على وشك توقيع عقد جديد "مذهل"، حسب وصف الصحيفة، بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (إجمالي قيمة الرواتب).

وأشارت إلى أن العقد الجديد لصلاح مع ليفربول يمتد حتى عام 2027، وسيحصل النجم المصري على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن صلاح يحصل بموجب العقد الذي اقتربت نهايته، على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

يأتي ذلك بعد أن صرح فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، بأنه حقق تقدما في المفاوضات الخاصة بتجديد عقده أيضًا.

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محمد صلاح ليفربول فان دايك الريدز الميركاتو

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