بعد إشادتها بالعمل، وزيرة التضامن تكرم اليوم فريق عمل مسلسل "لام شمسية"

تكرم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، أبطال وفريق عمل مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بديوان عام الوزارة.

قضية التحرش بالأطفال

وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل لام شمسية، والذي يناقش قضية التحرش بالأطفال، واصفة إياه بالعمل الدرامي الاحترافي الذي خرج من قلب مهرة محترفين، قائلة: “عمل اشتغل عليه فريق العمل أكثر من ثلاث سنوات من الكتابة والورش والجلسات والحوارات مع متخصصين، عمل درامي احترافي من قلب مهرة محترفين خايفين على جيل بيربي وجيل بيتربى ويكبر.. يستحق الاحترام، دراما بأنامل جراح خايف على جرح المشاهد وكمان خايف على مصداقية المشهد”.

أبطال مسلسل لام شمسية

وأضافت: “دراما هتفرق مع المجتمع أسرع من الندوات والحملات والمؤتمرات، الدراما أقصر طريق للتوعية.. شكرًا لصناع لام شمسية على الإبداع في الإخراج والتصوير والأغاني المختارة بعناية، وعلى جرأة والشجاعة في طرق باب مغلق بس بقلم الأم كتبت السطور، وعلى الفكرة ودعمها من منتج مش فكر في التوزيع قد ما فكر في الفائدة للمجتمع، على التواصل مع اخصائية محترفة يتعاملوا مع الطفل العبقري طول فترة التصوير ومش هو فقط بس كل فريق العمل”.

ووصفت وزيرة التضامن تمثيل أبطال المسلسل بالتمثيل الرائع والصادق المحترف، قائلة: “تمثيل رائع صادق محترف إبداع من فريق العمل كلهم يستاهلوا تصفيق حاد إبهار عالي.. ممثل عظيم عبقري الطفل الجميل، تحية إلى صناع العمل”.

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