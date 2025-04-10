الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد إشادتها بالعمل، وزيرة التضامن تكرم اليوم فريق عمل مسلسل "لام شمسية"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تكرم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، أبطال وفريق عمل مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بديوان عام الوزارة.

 

قضية التحرش بالأطفال

وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل لام شمسية، والذي يناقش قضية التحرش بالأطفال، واصفة إياه بالعمل الدرامي الاحترافي الذي خرج من قلب مهرة محترفين، قائلة: “عمل اشتغل عليه فريق العمل أكثر من ثلاث سنوات من الكتابة والورش والجلسات والحوارات مع متخصصين، عمل درامي احترافي من قلب مهرة محترفين خايفين على جيل بيربي وجيل بيتربى ويكبر.. يستحق الاحترام، دراما بأنامل جراح خايف على جرح المشاهد وكمان خايف على مصداقية المشهد”.

 

أبطال مسلسل لام شمسية

وأضافت: “دراما هتفرق مع المجتمع أسرع من الندوات والحملات والمؤتمرات، الدراما أقصر طريق للتوعية.. شكرًا لصناع لام شمسية على الإبداع في الإخراج والتصوير والأغاني المختارة بعناية، وعلى جرأة والشجاعة في طرق باب مغلق بس بقلم الأم كتبت السطور، وعلى الفكرة ودعمها من منتج مش فكر في التوزيع قد ما فكر في الفائدة للمجتمع، على التواصل مع اخصائية محترفة يتعاملوا مع الطفل العبقري طول فترة التصوير ومش هو فقط بس كل فريق العمل”.

 

ووصفت وزيرة التضامن تمثيل أبطال المسلسل بالتمثيل الرائع والصادق المحترف، قائلة: “تمثيل رائع صادق محترف إبداع من فريق العمل كلهم يستاهلوا تصفيق حاد إبهار عالي.. ممثل عظيم عبقري الطفل الجميل، تحية إلى صناع العمل”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحرش بالأطفال الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مسلسل لام شمسيه مايا مرسي وزيرة التضامن لام شمسيه

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين

وزيرة التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار أسيوط، وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للمرأة وبنك ناصر ومجموعة شركات إي فاينانس

جهود وزارة التضامن في توفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام

الأكثر قراءة

قصة مخدرات، مفاجأة في واقعة العثور على جثة طبيب ملقاة أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

ما تفعله جريمة والتاريخ لن يرحمك، ماكرون يشن هجوما لاذعا على نتنياهو (فيديو)

افتكرتها شيكولاتة، مصرع رضيعة تناولت قطعة حشيش كانت بحوزة خالها في شبرا

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

هند عاكف ترد على حضور المهرجانات بلا دعوة وطردها من عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، قفزة في الجوافة والخوخ وانخفاض كبير بالفراولة والمانجو

مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات" تثير الجدل في سوريا (صور)

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية