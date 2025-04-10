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رياضة

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

الونش
الونش

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود حمدي الونش اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم اتفاقه مع النادي الأهلي على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل. 

وينتهي عقد الونش مع الزمالك بنهاية الموسم، وعلمت فيتو أن المدافع اتفق مع الأهلي على الانضمام للفريق لكن دون التوقيع بشكل رسمي. 

وأشار المصدر إلى أن رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع محمود حمدي الونش لتجديد عقده مع الزمالك عقب انتهاء مباراة ستيلينبوش فورًا. 

وأضاف: رامي نصوحي عقد الجلسة مع الونش في غرف خلع الملابس رغم الحزن الشديد الذي كان يمر به الفريق، الا أن عضو المجلس كان مكلفًا بذلك من قبل حسين لبيب. 

وعلمت فيتو أن الونش يجتمع الآن مع حسين لبيب ورامي نصوحي وهناك تقارب في وجهات النظر من أجل تجديد عقده مع الزمالك. 

 

الزمالك يودع كأس الكونفدرالية الإفريقية 

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش بهدف نظيف، أحرزه سيهلي ندولي في الدقيقة 80، ليخرج الفريق الأبيض في ظل انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

 

بيسيرو مدرب الزمالك 

وقال مصدر في الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، استقروا على إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو ولكن بنهاية الموسم لعدم الرضا عن مستواه بالإضافة للخروج من الكونفدرالية من دور الـ8.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يبحث عن مدير فني صغير في السن وصاحب مشروع على أن يبدأ مهمته في الموسم الجديد. 

مباراة الزمالك وستيلينبوش
مباراة الزمالك وستيلينبوش

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر فرصة عن طريق محمد شحاتة الذي تبادل الكرة مع سيف الجزيري ليدخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها ضعيفة في يد الحارس.

مباراة الزمالك وستيلينبوش
مباراة الزمالك وستيلينبوش

فيما رد فريق ستيلينبوش بفرصة خطيرة في الدقيقة 12، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت لمهاجم الفريق إلا أنه سددها فوق العارضة.

مباراة الزمالك وستيلينبوش
مباراة الزمالك وستيلينبوش

بعدها فرض الزمالك سيطرته بشكل كامل دون خطورة حقيقية على مرمى فريق ستيلينبوش، في ظل اعتماد الفريق الجنوب أفريقي على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك وستيلينبوش
مباراة الزمالك وستيلينبوش

ومع بداية الشوط الثاني، تحرر فريق ستيلينبوش وبدأ في شن بعض الهجمات على مرمى الزمالك، من خلال الكرات العرضية، إلا أن جميعها لم يرتق إلى مرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 80، باغت فريق ستيلينبوش الزمالك بإحرازه هدفا بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية أرضية قابلها سيهلي ندولي لاعب الفريق الجنوب إفريقي بتسديدة في الشباك.

بعدها ضغط الزمالك بكل صفوفه أملا في تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته اتسمت بالعشوائية لينتهي اللقاء بفوز فريق ستيلينبوش بهدف نظيف، وتأهله إلى نصف النهائي، فيما ودع الزمالك منافسات البطولة.

 

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

جاء تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي  – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق  ومصطفى الزناري  ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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