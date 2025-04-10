أسعار الذهب اليوم الخميس 10 - 4 - 2025، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفق آخر تحديث لها في السوق المحلي والصاغة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية وبالتزامن مع تحرك سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5102 جنيه “بيع”، 5074 جنيهًُا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4465 جنيهًا “بيع”، 4440 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3827 جنيهًا “بيع”، 3805 جنيهات “شراء”.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 35720 جنيهًا “بيع”، 35520 جنيهًا “شراء”.

سعر الدولار والسياسية النقدية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جزءا من السيناريوهات الخاصة بأزمة الحرب التجارية العالمية التحوط في استيراد السلع والطاقة وتشجيع ورفع سعر توريد القمح و"بدأنا بالفعل أول أيام توريد القمح والأرقام مبشرة جدا".

ولفت خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية إلى أن: وزير البترول اجتمع مع رئيس شركة إيني في إيطاليا أمس ووضع خطة لتوسيع أنشطة الشركة في مصر لزيادة إنتاجها من الغاز والمواد البترولية في مصر.

وقال:" أهم شيء نتحرك به استمرار الثقة بالاقتصاد المصري، وهذا نريد توصيله للمواطن المصري، طالما قادرين على تدبير الدولار والإنتاج متوفر، فأي فروقات طفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه في النهاية تأثيرها لا شيء على استقرار المنظومة.. السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والزيادة في سعر الدولار اليومين الماضيين طبيعي".

وأوضح أن جزءا من الحرب الحالية ومستهدفات أمريكا من الحرب التوازن بين الدولار واليوان الصيني، ووجود تنافسية للمنتج الأمريكي، ونحن أيضا هدفنا استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وتابع:"كل يوم يحدث تغير ولا أحد يستطيع وضع رؤية اقتصادية للمستقبل وكلنا نعمل بهدف درء المخاطر واستمرار معدلات النمو وكل مؤشراتنا والدولة تظل صامدة وتقليل تبعات الحرب التجارية العالمية على المواطن ونراهن على الحفاظ على عجلة الاقتصاد".

اسعار الذهب منذ بداية العام

ومع ذلك، ارتفع الذهب بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية، وجاذبًا تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة، مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة وسط مؤشرات على اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وترى شيلز أن مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، حيث توجد مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، توفر دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.