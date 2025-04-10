مصافحة وزير العدل لـ "قاضي الإعدامات" تثير الجدل في سوريا (صور)

أثارت مصافحة وزير العدل السوري مظهر الويس، لرئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، القاضي عمار بلال، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجرى وزير العدل السيد "مظهر الويس" اجتماعًا مع موظفي الوزارة، حيث أشار إلى أنّ لكل مواطن دوره في بناء البلد وأنّ المسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع، وأنّ تطبيق القانون وتقديم الخدمات القضائية واجب كل موظف، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز كفاءة العمل#وزارة_العدل pic.twitter.com/eYLmTtgBSC April 8, 2025

ويُتهم القاضي عمار بلال، وهو نجل اللواء غسان، مدير مكتب ماهر الأسد، بتوجيه تهم تسببت بإعدام مئات المعتقلين، ولا يزال يشغل منصبه رغم الجرائم المتهم بها، وفقًا لناشطين حقوقيين.

وظهر وزير العدل في صورة نُشرت على حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يصافح القاضي عمار بلال خلال اجتماع مع موظفي الوزارة.

وذكر حساب الوزارة: "أجرى وزير العدل السيد "مظهر الويس" اجتماعًا مع موظفي الوزارة، حيث أشار إلى أن لكل مواطن دوره في بناء البلد وأن المسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع، وأن تطبيق القانون وتقديم الخدمات القضائية واجب كل موظف، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز كفاءة العمل".

وقد أثارت الصورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رفض نهج الوزارة في الإبقاء على شخصيات من رموز نظام الأسد، وبين من رأى أن وزير العدل، الذي استلم حقيبته الوزارية نهاية الشهر الماضي، لا يزال غير مطلع على خفايا وخبايا الوزارة.

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