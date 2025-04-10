بيدفعوا التمن، وفاة مشجع ودموع طفل تهز مواقع التواصل بعد وداع الزمالك للكونفدرالية (فيديو)

دي مش كورة.. دي حرقة دم وناس بتموت ووجبة دسمة للنكد، هكذا عبرت جماهير الزمالك عن حالها بعد الخسارة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي والخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاة مشجع زمالكاوي بعد وداع الأبيض الكونفدرالية

وتصدر نادي الزمالك موقع التدوينات القصير “إكس” تويتر سابقًا، بعدما أعلنت قناة نادي الزمالك الرسمية عن وفاة أحد المشجعين بأزمة قلبية متأثرا بالخروج من بطولة الكونفدرالية.

خسارة الزمالك أمام ستيلينبوش

وقالت قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي: "رحل المشجع الوفي بمدينة أسيوط فور نهاية المباراة بنوبة قلبية حزنًا على خسارة النادي ووداع مسابقة الكونفدرالية".

وأفادت قناة الزمالك: "كانت هناك حالات إغماء عديدة وقام الدكتور محمد أسامة طبيب النادي الأبيض بإنقاذ أكثر من حالة".

لحظة وفاة مشجع زملكاوي بعد خروج الزمالك من بطوله الكونفدرالية الإفريقية من داخل ستاد القاهرة الدولي.#رحيل_مجلس_لبيب_الرخيص pic.twitter.com/ro7alT5TnU — White House 1911 (@WhitehouseZsc) April 9, 2025

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على منصر “إكس” مقطع فيديو للحظة وفاة المشجع الزمالكاوي مصحوبًا بآيات قرآنية، كما تداولوا صورته.

طفل من حاملي الكرة يجهش في البكاء

كما تداولوا مقطع فيديو آخر لطفل من حاملي الكرة، وهو يجهش في البكاء بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية الإفريقية.

بكاء طفل من حاملي الكورة بعد خروج الزمالك

محدش بيدفع التمن غير جمهور الزمالك 🇦🇹 pic.twitter.com/yDESEPNm0C — 🇵🇪🔥 𝑁𝐴𝐸𝐸𝑀 𝐴𝐵𝑜𝑔𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎🔥 (@naeem_40) April 9, 2025

وعلقوا قائلين:"محدش بيدفع التمن غير جمهور الزمالك".

مشادة بين جماهير الزمالك وميدو

دخلت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، خلال مواجهة ستيلنبوش الجنوب إفريقي، فى مشادة قوية مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء.

وأبدت جماهير الزمالك غضبها بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش بهدف نظيف، أحرزه سيهلي ندولي في الدقيقة 80، ليخرج الفريق الأبيض في ظل انتهاء مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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