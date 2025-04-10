بعد خروج الزمالك والمصري، الأندية المتأهلة لنصف نهائي الكونفدرالية ومواعيد المباريات

بمفاجآت غير متوقعة اكتمل عدد الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025، بعد نهاية مواجهات الدور ربع النهائي، التي شهدت خروج أسماء بارزة أبرزها الزمالك والمصري.

وتأهل 4 أندية إلى المربع الذهبي، يتقدمهم سيمبا التنزاني الذي أقصى المصري البورسعيدي بركلات الترجيح، وستيلينبوش الجنوب إفريقي الذي أقصى حامل اللقب الزمالك، بهدف دون رد وفي أكبر مفاجأة النسخة الحالية.

وثالث هذه الأندية نهضة بركان المغربي الذي واصل عروضه القوية وتخطى أسيك ميموسا الإيفواري، بينما حسم شباب قسنطينة بطاقة التأهل الأخيرة على حساب اتحاد الجزائر في مواجهة جزائرية خالصة امتدت إلى ركلات الترجيح.

وبات من المنتظر أن تجمع مواجهات نصف النهائي بين سيمبا وستيلينبوش، ونهضة بركان وشباب قسنطينة، لتحديد طرفي المباراة النهائية للبطولة القارية.

موعد مباريات ربع النهائي

سيمبا يستقبل ستيلينبوش، ونهضة بركان يواجه شباب قسنطينة في المغرب، قبل أن تُحسم الأمور في لقاءات العودة بأرض الخصوم.

وتقام مباريات الذهاب لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 20 أبريل، بينما تُلعب مواجهات الإياب يوم الأحد 27 أبريل.

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