الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

طقس اليوم
طقس اليوم

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025، مؤكدة بحدوث انقلاب جوي يشبه الأجواء الشتوية.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بيقيم تتراوح من (4: 5) درجات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت إلى اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من ( 50: 70) كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من (2.5: 5) متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (50: 60) كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من (2.5: 3) متر.

كما حذرت الرياح من نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار كشفت هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

طقس غدا الجمعة 11 أبريل 2025

أما بالنسبة لطقس الجمعة أوضحت الأرصاد الجوية بأن الطقس الجمعة 11 أبريل يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من ( 50: 70) كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من (2.5: 4) متر.

طقس السبت 12 أبريل حتى الثلاثاء 15 أبريل 2025

بينما يشهد طقس السبت 12 أبريل حتى الثلاثاء 15 أبريل 2025، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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