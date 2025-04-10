أغلق الأبواب وغير خط سيره، فتاة تتهم سائق سيارة تطبيق شهير بمحاولة خطفها بالمقطم

حررت فتاة محضرًا بقسم شرطة المقطم حمل رقم 3297 لسنة 2025، إداري قسم المقطم، ضد سائق سيارة إندرايفر تابع لإحدى شركات التوصيل اتهمته فيه بمحاولة خطفها أثناء استقلالها معه السيارة من مكان عملها بالتجمع الخامس، للتوجه إلى مسكنها بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وأضافت الفتاة في المحضر، أنها عزمت على إلقاء نفسها من السيارة أثناء تحركها قبل أن يتوقف السائق بسيارته عقب استغاثتها، على حد وصفها.

وقالت إنها فوجئت بالسائق يعترض على نقطة الوصول ويلومها على التوجه إلى المعادي، قبل أن تقع بينهما مشادة كلامية، فيقرر السائق تغيير خط السير والقيادة بسرعة بالغة غير عابئ بطلبها بالتوقف وإنهاء الرحلة، في ظل غلقه للأبواب.



وأشارت الفتاة إلى أنها ألقت نفسها من السيارة أثناء سيرها، لتنقذ نفسها من محاولة الخطف وتمكنت من الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة المقطم الذي وقعت بدائرته الواقعة.



وتواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المشكو في حقه، لاتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية.

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