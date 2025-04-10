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حوادث

جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي (فيديو)

جنازات عسكرية لـ
جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح، فيتو

أقيمت مراسم جنازة عسكرية لـ أمين شرطة عمر المصري أحد شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي، وسط حضور القيادات الأمنية وأهالي وأصدقاء الشهيد؛ وذلك بمسقط رأسه بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

جنازات عسكرية لـ  شهداء قسم النجلية بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامى 
جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي
جنازات عسكرية لـ  شهداء قسم النجلية بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامى 
جنازات عسكرية لـ  شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي 
جنازات عسكرية لـ  شهداء قسم النجلية بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامى 
جنازات عسكرية لـ شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي

كما أقيمت جنازة شهيد الواجب الشهيد كريم أحمد خليفة، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية من أمام منزله في شارع المحطة بمشاركة اللواء حاتم الحداد مدير أمن مطروح وقيادات أمن مطروح.

 

جنازات عسكرية لـ  شهداء قسم النجيلة بمطروح بعد مواجهة مع عنصر إجرامي 

البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية لاستهداف أحد العناصر الإجرامية بمركز النجيلة بمحافظة مطروح وخلال تنفيذ المأمورية، بادر المتهم بإطلاق النار على القوة الأمنية مستخدمًا سلاحًا آليًّا، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النيران بين الطرفين.

 

شهداء قسم النجلية بمطروح
شهداء قسم النجيلة بمطروح
شهداء قسم النجلية بمطروح
شهداء قسم النجيلة بمطروح
شهداء قسم النجلية بمطروح
شهداء قسم النجيلة بمطروح

 

شهداء قسم النجيلة بمطروح

أسفر الاشتباك عن استشهاد ثلاثة من أمناء الشرطة التابعين لقسم شرطة النجيلة، وهم: أمين شرطة عمر المصري وأمين شرطة محمد حسن سلامة وأمين شرطة كريم محمد خليفة، كما أُصيب اثنان من أفراد القوة الأمنية، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تشييع جثامين الشهداء في جنازات عسكرية مهيبة حضرها عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي الشهداء وزملائهم  من رجال الشرطة، وسط حالة من الحزن والأسى. ورددت الجموع هتافات مؤيدة للشرطة، وسط دعوات بالرحمة للشهداء وبالشفاء العاجل للمصابين.

 

جهود أمنية لضبط المتهمين في استشهاد 3 أمناء شرطة

بدورها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب وضبط مرتكب الحادث تم فرض طوق أمني في محيط الواقعة، وجارٍ تمشيط المنطقة، لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن بيانًا رسميًّا بشأن تفاصيل الواقعة.
 

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء واسعة، حيث نعَى المواطنون الشهداء وأشادوا بتضحياتهم، داعين لهم بالرحمة ولأسرهم بالصبر والسلوان.

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جنازات عسكرية جنازة عسكرية شهداء قسم النجلية بمطروح قسم النجلية بمطروح أمين شرطة عمر المصرى الشهيد كريم احمد خليفه

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