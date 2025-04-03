أخبار الفن اليوم، وفاة زوجة نضال الشافعي، سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، ليلى طاهر تكشف عن موقف كوميدي لها مع فريد شوقي

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي.

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة تعيين الإعلامي سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة والذي يضم قنوات (القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وقناة كيو نيوز).

أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل لام شمسية الذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2025، وتناول أزمة التحرش بالأطفال.

كشف المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج، عن عودته لأفلام الخيال العملي، التي اشتهر بها.

تستأنف أسرة مسلسل روج أسود تصوير المشاهد المتبقية من العمل منتصف شهر أبريل الجاري، ويدخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة للعمل، ليتم تحديد موعد عرضه.

يعرض في الوقت الحالي، فيلم نجوم الساحل بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2025.

أعلن الفنان سامح حسين مساء أمس عن موعد عرض فيلمه الجديد “استنساخ” والذي من المقرر عرضه في 9 من شهر أبريل الجاري.

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي عن موعد طرح فيلم المشروع في دور العرض السينمائي.

طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "قالوا إيه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كشفت الفنانة ليلى طاهر، أجواء الظهور الأول لها أمام كاميرا السينما، والتمثيل مع وحش الشاشة فريد شوقي.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي يقام يوم السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

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