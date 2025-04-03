أخبار الفن اليوم، وفاة زوجة نضال الشافعي، سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، ليلى طاهر تكشف عن موقف كوميدي لها مع فريد شوقي
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
بعد أسابيع من رحيل والدتها، وفاة زوجة نضال الشافعي
أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي.
سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة
قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة تعيين الإعلامي سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة والذي يضم قنوات (القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وقناة كيو نيوز).
أمينة خليل: سعيدة بردود الأفعال حول مسلسل لام شمسية
أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل لام شمسية الذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2025، وتناول أزمة التحرش بالأطفال.
تفاصيل فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج الجديد
كشف المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج، عن عودته لأفلام الخيال العملي، التي اشتهر بها.
أسرة روج أسود تستأنف التصوير منتصف أبريل الجاري
تستأنف أسرة مسلسل روج أسود تصوير المشاهد المتبقية من العمل منتصف شهر أبريل الجاري، ويدخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة للعمل، ليتم تحديد موعد عرضه.
فيلم نجوم الساحل يحقق 1.5 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس
يعرض في الوقت الحالي، فيلم نجوم الساحل بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2025.
بعد الإعلان عن فيلمه الجديد، الجمهور يرد على سامح حسين بـ "عندنا شغل مش فاضيين"
أعلن الفنان سامح حسين مساء أمس عن موعد عرض فيلمه الجديد “استنساخ” والذي من المقرر عرضه في 9 من شهر أبريل الجاري.
تامر مرسي يعلن موعد عرض فيلم المشروع
أعلن المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي عن موعد طرح فيلم المشروع في دور العرض السينمائي.
محمد رمضان يطرح أغنية "قالوا إيه" على يوتيوب (فيديو)
طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "قالوا إيه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
ليلى طاهر تكشف عن موقف كوميدي لها مع فريد شوقي
كشفت الفنانة ليلى طاهر، أجواء الظهور الأول لها أمام كاميرا السينما، والتمثيل مع وحش الشاشة فريد شوقي.
نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي يقام يوم السبت المقبل بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
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