الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فيلم نجوم الساحل يحقق 1.5 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس

فيلم نجوم الساحل،
فيلم نجوم الساحل، فيتو

يعرض في الوقت الحالي، فيلم نجوم الساحل بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2025.

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل أكثر من مليون و511 ألف جنيه  أمس في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

وكان قد فاجأ الفنان الشاب أحمد داش وأبطال فيلمه الجديد "نجوم الساحل" الجمهور في دور العرض السينمائي مساء أمس الأحد “وقفة عيد الفطر المبارك”، حيث حضروا معهم الفيلم داخل قاعات السينما.

كما حضر عرض الفيلم أصدقاء أبطال العمل من النجوم، وسط أجواء مميزة. 

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