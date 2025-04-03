تامر مرسي يعلن موعد عرض فيلم المشروع

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي عن موعد طرح فيلم المشروع في دور العرض السينمائي.

ونشر تامر مرسي بوستر الفيلم عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: فيلم ( المشروع X ) مايو ٢٠٢٥ إن شاء الله.

فيلم المشروع

فيلم المشروع من إخراج بيتر ميمي، فيما تجري خلال الأيام الجارية وضع اللمسات النهائية على اختيار باقي طاقم وفريق العمل السينمائي المرتقب.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.