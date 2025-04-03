الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تامر مرسي يعلن موعد عرض فيلم المشروع

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي عن موعد طرح فيلم المشروع في دور العرض السينمائي.

ونشر تامر مرسي بوستر الفيلم عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: فيلم ( المشروع X ) مايو ٢٠٢٥ إن شاء الله.

فيلم المشروع 

 فيلم المشروع من إخراج بيتر ميمي، فيما تجري خلال الأيام الجارية وضع اللمسات النهائية على اختيار باقي طاقم وفريق العمل السينمائي المرتقب. 

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى. 
فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم. 

 

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فيلم المشروع كريم عبد العزيز تامر مرسي المخرج بيتر ميمي

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