الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة

سمير عمر، فيتو
سمير عمر، فيتو

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة تعيين الإعلامي سمير عمر رئيسا لقطاع الأخبار بالشركة والذي يضم قنوات (القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وقناة كيو نيوز).

وأكدت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسةِ طارق نور والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء.

المسيرة المهنية لـ سمير عمر 

حصل سمير عمر على ماجستير الإعلام الرقمي والأمن السيبراني من كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ ونال شهادات تقدير من عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية والدولية، كما حصل على دورات متقدمة في إدارة المؤسسات الإعلامية وتنمية الموارد البشرية.


ويمتلك سمير عمر خبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجال الصحافة والإعلام، وشغل منصب مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية بالقاهرة لمدة ثلاثة عشر عاما ومدير المكتب التمثيلي لمجموعة IMI المالكة لقناة سكاي نيوز عربية والعين الإخبارية وCNN الاقتصادية وذا ناشيونال، كما عمل مراسلا لقناة الجزيرة الفضائية لأكثر من تسع سنوات وترأس مكتبها في القاهرة قبل استقالته في أكتوبر 2011.


وقدم سمير عمر خلال مسيرته المهنية نحو عشرين فيلما وثائقيا.


كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية وبرنامج بودكاست، والعديد من المقالات والدراسات السياسية 
وشارك في تغطية العديد من الأحداث المهمة في مصر والعالم والعديد من مناطق الحروب والنزاعات حول العالم
ويأتي تعيين سمير عمر في موقعه مديرا لقطاع الأخبار في القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وفق رؤية الشركة المتحدة في تعزيز حضورها الإعلامي في الساحتين الإقليمية والدولية بمنهجية مهنية متميزة.

 

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سمير عمر الإعلامي سمير عمر الشركة المتحدة قناة القاهرة الاخبارية

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