تفاصيل فيلم المشروع لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري

يستعد صناع وأبطال فيلم "المشروع" (اسم مؤقت) لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري، لانطلاق تصوير العمل خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

فيلم المشروع

فيلم المشروع من إخراج بيتر ميمي، فيما تجري خلال الأيام الجارية وضع اللمسات النهائية على اختيار باقي طاقم وفريق العمل السينمائي المرتقب.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم.

آخر أفلام ياسمين صبري

فيما كانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.