الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ليلى طاهر تكشف عن موقف كوميدي لها مع فريد شوقي

الفنانة ليلى طاهر،
الفنانة ليلى طاهر، فيتو

ليلى طاهر، كشفت الفنانة ليلى طاهر، أجواء الظهور الأول لها أمام كاميرا السينما، والتمثيل مع وحش الشاشة فريد شوقي.

وقالت ليلى طاهر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: تغلبني إحساس الرهبة والسعادة في آن واحد خلال فيلم أبو حديد، وقبل بدء التصوير أجرى لى رمسيس نجيب اختبار صوت وصورة باستديو النحاس، وطلب منى حفظ أحد المشاهد من العمل، وحفظت المشهد جيدا ولم يكن التمثيل جديدا على، لأننى كنت أمثل في المدرسة والجامعة.

 

التمثيل أمام فريد شوقي 

وتابعت: جاء فريد شوقي ليمثل المشهد أمامي، وفجأة دخلت في نوبة ضحك، ثم نظرت لفريد شوقي وهو يردد: اتفضلى اتفضلي، وبعدها بدأت أقول ما حفظته، ووجدته لا يقول إلا آخر الجملة فاستغربت وقلت بداخلى أستاذ فريد شوقي لا يحفظ المشهد، ولذلك أخبرته بأنه نسى الجملة، وقتها ضحك بصوت عال  قائلا: "دي بتعلمني"، فاعتذرت له، فرد على: "أنتى شاطرة"، ونجحت في الاختبار.

 

كواليس تصوير الفيلم مع وحش الشاشة
 

وقالت: فريد شوقي كان إنسانا جميلا، وبعد انتهائى من أول مشهد لي ظل يصفق، وطلب من فريق العمل أن يصفقوا لي، قائلا: "صقفوا للأستاذة الجديدة إللى معانا اللى أحسن منكم كلكم ومدخلتش معهد التمثيل"، متابعة: أعطاني ذلك القوة والثقة لتختفى مشاعر الخوف بداخلى وخضت كل المشاهد بتحرر، وحقق العمل بعد عرضه في السينما إيرادات كبيرة.
 

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ليلى طاهر الفنانة ليلي طاهر وحش الشاشة فريد شوقي فيلم ابو حديد

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