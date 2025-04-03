الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أمينة خليل: سعيدة بردود الأفعال حول مسلسل لام شمسية

أمينة خليل
أمينة خليل

 أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل لام شمسية الذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2025، وتناول أزمة التحرش بالأطفال.

وقالت أمينة خليل في تصريحات لفيتو: مسلسل لام شمسية عمل مجتمعي أهميته كبيرة للغاية، وجعل الأسر تهتم بأطفالها أكثر.

 

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة 

وضمن أحداث الحلقة الأخيرة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم. 

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجيء رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام. 

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم. 

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أمينة خليل لام شمسيه مسلسل لام شمسيه محمد شاهين

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