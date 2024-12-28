65 عاما على عرض "صراع في النيل"، فريد شوقى يرفض الفيلم بسبب البرد

صراع فى النيل، فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، عرض فى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر 1959 وتدور أحداثه فى نهر النيل فى فصل الشتاء البارد، وكتب السيناريو والحوار على الزرقانى والإخراج لعاطف سالم.

وقام ببطولة الفيلم ثلاثة من أشهر المشاغبين من الفنانين من محبى الضحك والمزاح حتى وصفهم المخرج فطين عبد الوهاب بالمشاغبين الثلاثة وهم “هند رستم وعمر الشريف ورشدى أباظة”، ومعهم قام بالتمثيل في الفيلم محمد قنديل، وعبد الغنى النجدى وحسن البارودى، ونظيم شعراوى وتهانى راشد.

صراع على سرقة الأموال

ويدور فيلم "صراع فى النيل" حول أهالى من مدينة الأقصر يقررون شراء "وابور نهرى" بدلا من الصندل الخشبى القديم، وذلك من أجل أعمال النقل النهرى، ويكلف العمدة "مجاهد " رشدى أباظة أن يذهب للشراء، ومعه " محسب" ويقدمه عمر الشريف ويعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود أثناء المولد بواسطة " نرجس" هند رستم الراقصة الجميلة بمحاولاتها إغراء كل من مجاهد ومحسب الساذج الطيب الذى كان أمينا على ثمن الوابور، إلا أن مجاهد كان لها بالمرصاد.

رشدى وعمر فى صراع فى النيل

فى فيلم " صراع فى النيل " يقع مجاهد فى غرام نرجس وتستميله إليها رغم معارضة مجاهد، يتزوجها محسب، وتوقع بينه وبين مجاهد وهى فى الأصل تحبه ثم بعد أن تخسر كل شىء تعترف فى لحظة غضب لمحسب بالمؤامرة فيضربها فتهجم العصابة برجالها على المركب وتدور معركة حامية يعود خلالها مجاهد لينقذ الموقف ثم تتلقى نرجس ضربة خاطئة على رأسها من أحد رجال العصابة، وتستقبل الضربة كومبارس ودوبليرة لهند رستم التى رفضت القيام بهذا المشهد خوفا من إصابتها أو غرقها أثناء التصوير، لأنها تسقط فى النيل وتموت ويعود محسب ومجاهد بالوابور النهرى " الصندل".



وقع اختيار المخرج عاطف سالم فى البداية على الراقصة نجوى فؤاد لأداء دور الراقصة نرجس حتى يمكنه وضع مشاهد رقص شرقية فى الفيلم، إلا أن المنتج جمال الليثى اختار الفنانة هند رستم رغم معارضة المخرج حيث أن المنتج هنا صاحب القرار فى الاختيار لتثبت هند جدارتها فى هذا الدور.

عمر الشريف يختار رشدى اباظة

أيضا اختار المنتج جمال الليثى الفنانين شكرى سرحان وفريد شوقي للقيام ببطولة فيلم " صراع فى النيل “ ولأن التصوير كان في الشتاء وسط أجواء انتشار البلهارسيا والبرد القارس رفض النجمان العرض، فاختار المخرج عاطف سالم عمر الشريف وأحمد رمزى، إلا أن عمر الشريف اشترط استبدال رمزى برشدي أباظة بعد انتشار شائعة بأن أحمد رمزى يغازل زوجته فاتن حمامة أثناء قيامهم ببطولة فيلم ” صراع فى الميناء، وبالفعل تم اختيار رشدى أباظة وكان في بدايته الفنية.

أحد مشاهد الفيلم

التصوير الخارجى لفيلم " صراع فى النيل " كان أصعب فترات التصوير فأغلب المشاهد كانت وسط مياه النيل على ظهر مركب عروس النيل مع وجود تحذيرات مستمرة من وزارة الصحة بانتشار ميكروب البلهارسيا في مياه النيل نتيجة التلوث، ورغم ذلك وافق أبطال الفيلم على التصوير فيما عدا هند رستم الوحيدة التى اختارت دوبليرة لها فى بعض مشاهد الغرق.

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