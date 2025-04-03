تفاصيل فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج الجديد

كشف المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج، عن عودته لأفلام الخيال العملي، التي اشتهر بها.

وأوضح المخرج الشهير، أنه مشروعه القادم، سيكون فيلم عن الأطباق الطائرة، واصفا إياه، بأنه عودة إلى أفلامه الخيالية مع وجود تطور كبير في الحبكة.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج، كلا من الممثلة إميلي بلانت، والممثل وايت راسل، وكولمان دومينجو، وكولن فيرث، وإيف هيوسون، وجوش أوكونورك.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد، في دور السينما، بتاريخ 12 يونيو 2026.

كريس روك،

فيلم سيرة ذاتية جديد عن مارتن لوثر كينج

كما ذكر تقرير لموقع deadline، أن شركة Universal Pictures، تستعد لإنتاج فيلم سيرة سينمائية جديدة، عن حياة المناضل الأمريكي الشهير، مارتن لوثر كينغ جونيور.

وأوضح الموقع في تقريره الصحفي، أن شركة الإنتاج اختارت، اختارت تعديل حقوق السيرة الذاتية التي كتبها جوناثان إيج، في كتابه King: A Life، فيما يجري الآن محادثات مع كريس روك، للإخراج والإنتاج، فيما سيكون ستيفن سبيلبرج المنتج التنفيذي للفيلم.

وتشارك في الفيلم، كريستي ماكوسكو كريجر كمنتجة، في فيلم كينغ، الذي يسرد قصة الرجل الشجاع الذي طالب باحتجاجات سلمية في الجنوب الأمريكي، الذي يمارس فيه التمييز العنصري، بينما يتصارع طوال الوقت مع نقاط ضعفه، والحكومة الفيدرالية، التي تطارده في كل خطوة يتخذها، بدلًا من معاملته مثل البطل الذي يظهره التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.