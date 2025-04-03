محمد رمضان يطرح أغنية "قالوا إيه" على يوتيوب (فيديو)

طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "قالوا إيه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "قالوا إيه" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات أغنية "قالوا إيه":

قالوا ايه ؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا عني أي أرض نزلتها

أنا كسبت فيها محبة أهلها

قالوا قد إيه كلمة أنا قولتها

شعبية طاغية ومفيش زيها

قالوا عني نجم نازل مـ السما

لو روحت حتة تقلب ملحمة

ملعوبة مني تيجي بمعلمة

انا فعل بس وأنتم مكلمة

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا اه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا دايمًا كدة يطلع على حق

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا سبق الكل وعدى بفرق.

وكانت قد قررت الفنانة ياسمين صبري، قبول اعتذار الفنان محمد رمضان وذلك بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهما في سحور المنتج محمد السعدي.

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