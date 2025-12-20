السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

اليوم بدء تشغيل عربات الدرجة الثالثة المكيفة على عدد من الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إطلاق خدمة عربات الدرجة الثالثة المكيفة على خط القاهرة – طنطا، وذلك في إطار حرص الهيئة على راحة المواطنين وتلبية احتياجات التشغيل اليومية.

 

تشغيل خدمات جديدة للقطارات

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي القاهرة – طنطا – شبرا الخيمة، بهدف توفير وسيلة سفر مريحة وآمنة وبسعر مناسب لجمهور الركاب.

 

ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، وذلك على النحو التالي:

 

القطار رقم 1117، بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 8:45 صباحًا، ويصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25 صباحًا، وفقًا للجدول المقرر، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 

القطار رقم 1116، بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة طنطا في تمام الساعة 11:10 صباحًا، ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا، وفقًا للجدول المقرر، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.


وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير خدماتها وتحديث أسطولها بما يضمن راحة وسلامة جمهور الركاب.

